Зеленский поблагодарил Макрона за позицию о невозвращении России в G7

СЕГОДНЯ 13:55 2019-08-30T13:56:20+03:00

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В ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном украинский лидер Владимир Зеленский приветствовал позицию «Большой семерки» о невозможности возращения к формату «восьмерки», в составе с Россией. Об этом сообщила пресс-служба главы незалежной.

«Глава государства поприветствовал позицию участников саммита в отношении невозможности возвращения России на эту международную площадку в условиях войны на Донбассе и российской оккупации Крыма», - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что украинский президент выразил обеспокоенность в связи с обсуждением лидерами Франции и США вопроса о возможности приглашения России на следующий саммит G7.

Напомним, Макрон на встрече с американским лидером Дональдом Трампом предложил вернуться к формату «восьмерки» и в 2020 году пригласить Россию на саммит в США. В свою очередь глава Белого дома заявил, что это было бы «целесообразным решением» и назвал «вполне возможно» приглашение на следующую встречу G7 российского президента Владимира Путина

ИСТОЧНИК KP.RU