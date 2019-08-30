2019-08-30T14:09:58+03:00
Политика

Кремль: Путин и Лукашенко не обсуждали встречу белорусского лидера с Болтоном

Песков рассказал о телефонном разговоре президентов Белоруссии и России
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков рассказал о телефонном разговоре президентов Белоруссии и РоссииПесков рассказал о телефонном разговоре президентов Белоруссии и РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ходе телефонного разговора президенты Белоруссии и России, Александр Лукашенко и Владимир Путин не обсуждали состоявшуюся накануне встречу белорусского лидера с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не обсуждали», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в пресс-службе белорусского лидера сообщили, что в ходе состоявшегося разговора президенты России и Белоруссии обсудили вопросы развития двусторонних отношений и реализации достигнутых ранее договоренностей.

Напомним, встреча Болтона и Лукашенко состоялась 29 августа. Помощник Трампа назвал двухчасовую беседу «очень важной», но сообщил, что стороны не обсуждали проблемные вопросы и не приняли конкретных решений. В свою очередь глава Белоруссии предложил американскому политику закрыть «нехорошую страницу» и начать отношения между странами с «нового листа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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