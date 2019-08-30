2019-08-30T15:03:56+03:00
Политика

Эрдоган сообщил о переговорах с Россией на поставку Су-57

Турецкий лидер сообщил, что после МАКС-2019 в России остались представители республики, которые будут работать над условиями кредитования и совместного производства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эрдоган сообщил о переговорах на поставку Су-57Эрдоган сообщил о переговорах на поставку Су-57Фото: REUTERS
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Анкара и Москва начала переговоры о поставках российских многоцелевых истребителей Су-57. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Переговоры ведутся, они будут продолжаться. После МАКС-2019 в России остались представители наших министерств, которые там работают. Мы будем действовать, положив на стол переговоров наши условия по кредитованию и совместному производству», - сказал турецкий лидер

Эрдоган подчеркнул, что если Вашингтон не изменят свою позицию по вопросу поставок истребителей F-35, то Анкара «будет искать выход из этой ситуации».

Напомним, на авиасалона МАКС-2019 президент России Владимир Путин показал своему турецкому коллеге Су-57, МС-21, а также новый «Аурус». Эрдоган проявил интерес к российским истребителям. После глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что Москва и Анкара обсуждают вопрос о поставках Су-35 или Су-57, однако он подчеркнул, что на данный момент нет никакой заявки и рано говорить о контрактных переговорах

ИСТОЧНИК KP.RU

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