Москва и Анкара обсуждают поставку Су-35 или Су-57

СЕГОДНЯ 11:41 2019-08-28T11:41:42+03:00

Глава ФСВТС сообщил, что Анкара проявила интерес к российским истребителям, но рано говорить о контрактных переговорах

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Турция проявила интерес к российским многоцелевым истребителям Су-35 и Су-57, сейчас Москва и Анкара обсуждают вопрос их поставки. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«Будут переговоры с моим турецким коллегой господином Демиром. Продолжим обсуждение темы, которые стоят на повестке. Это С-400, будем двигаться по дальнейшей возможной поставке Су-35 или Су-57, большой интерес проявлен», - сказал директор ФСВТС в ходе авиасалона МАКС-2019.

Шугаев подчеркнул, что на данный момент рано говорить о контрактных переговорах, поскольку нет еще никакой заявки и прежде всего должны пройти консультации.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на авиасалона МАКС-2019 президент России Владимир Путин показал турецкому лидеру Реджепу Эрдогану Су-57, МС-21, а также новый «Аурус». Ранее Анкара заявила, что вместо американских истребителей пятого поколения F-35 готова приобрести российские Cу-35.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/728374" frameborder="0"></iframe> Путин на МАКСе показал Эрдогану Аурус.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU