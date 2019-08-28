Москва и Анкара обсуждают поставку Су-35 или Су-57
Турция проявила интерес к российским многоцелевым истребителям Су-35 и Су-57, сейчас Москва и Анкара обсуждают вопрос их поставки. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
«Будут переговоры с моим турецким коллегой господином Демиром. Продолжим обсуждение темы, которые стоят на повестке. Это С-400, будем двигаться по дальнейшей возможной поставке Су-35 или Су-57, большой интерес проявлен», - сказал директор ФСВТС в ходе авиасалона МАКС-2019.
Шугаев подчеркнул, что на данный момент рано говорить о контрактных переговорах, поскольку нет еще никакой заявки и прежде всего должны пройти консультации.
Напомним, как писал сайт kp.ru, на авиасалона МАКС-2019 президент России Владимир Путин показал турецкому лидеру Реджепу Эрдогану Су-57, МС-21, а также новый «Аурус». Ранее Анкара заявила, что вместо американских истребителей пятого поколения F-35 готова приобрести российские Cу-35.
Путин на МАКСе показал Эрдогану Аурус.Дмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU