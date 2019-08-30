Подростка обокрали во время покупки формы вермахта через интернет

СЕГОДНЯ 16:11 2019-08-30T16:12:04+03:00

Парень перечислил на карту "продавцу" восемь тысяч рублей, но так и не получил заветное нацистское снаряжение

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В Москве неизвестный обокрал 18-летнего парня, который хотел купить униформу солдат нацистской Германии.

Подросток увидел объявление о продаже в социальных сетях и связался с его автором. После этого он перечислил 8 120 рублей на банковскую карту некоему Jordan Vasilladi (ник владельца униформы во "Вконтакте"), а через несколько дней понял, что был обманут и обратился в полицию

У обладателя этого аккаунта подросток пытался купить форму

Согласно данным источника "КП" в правоохранительных органах, 29 августа по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Зачем подростку понадобилась форма вермахта, остается загадкой.

Сайт kp.ru писал, что месяцем ранее в Москве обокрали также секретаря посольства Италии Андреасси Габриэллу. Неизвестный позвонил иностранке и представился сотрудником банка, сообщив о несанкционированном списании средств с ее счета. При этом для спасения денег он предложил Габриэлле перечислить 170 тысяч рублей на его сберегательный счет.

ИСТОЧНИК KP.RU