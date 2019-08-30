Сирия вводит новый режим прекращения огня в Идлибе

СЕГОДНЯ 16:16 2019-08-30T16:32:02+03:00

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Дамаск решил в одностороннем порядке прекратить вооруженные действия в зоне деэскалации Идлиб. Режим перемирия начнет действовать с 06:00 по мск в субботу, 31 августа.

Соответствующая договоренность была достигнута враждующими сторонами в рамках стабилизации обстановки в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе российского Центра по примирению враждующих сторон.

В подконтрольном Минобороны РФ учреждении призвали командиров вооруженных формирований в провинции Идлиб отказаться от проведения провокаций и присоединиться к процессу мирного урегулирования конфликта, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что сейчас официальный Дамаск испытывает проблемы не только с боевиками, но и с турецкими военными. В Анкаре считают, что власти Сирии не способы найти политическое решение для урегулирования ситуации. На фоне таких заявлений войска Турции периодически нарушают границы САР и завозят на ее территорию свою технику.

ИСТОЧНИК KP.RU