2019-08-30T16:38:15+03:00
Общество

Гидрометцентр рассказал, когда начнется бабье лето

В целом на европейской территории России температура сентября окажется выше климатической нормы
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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"Первая неделя сентября уверенно может ассоциироваться с бабьим летом""Первая неделя сентября уверенно может ассоциироваться с бабьим летом"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во всей европейской части России будет бабье лето - научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал свой прогноз погоды на начало первого месяца осени.

В первую треть сентября температура должна быть теплее нормы в большей части территории страны, в среднем на 1-1.5 градуса. Метеоролог напомнил, что в прошлом году, в сентябрьский период, погода не могла нас порадовать теплом, однако теперь его стоит ждать.

"По всем выбранным годам-аналогам присутствовало "бабье лето", поэтому мы уверенно говорим, что "бабье лето" будет... Первая неделя сентября уверенно может ассоциироваться с бабьим летом", - передают слова Вильфанда РИА Новости.

Он пояснил, что для более точного прогнозирования погоды специалисты используют аналоговый метод прогнозирования, когда текущая ситуация в атмосфере сопоставляется с теми же днями в предыдущие годы. Если периоды по которым ориентируются метеорологи совпадают, дальнейшее развитие погоды можно предсказать по этим годам-аналогам.

Вчера сайт kp.ru рассказывал о погоде на ближайшую неделю и о том, когда стоит ожидать следующего периода хорошей погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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