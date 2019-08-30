Гидрометцентр рассказал, когда начнется бабье лето

СЕГОДНЯ 16:38 2019-08-30T16:38:15+03:00

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Во всей европейской части России будет бабье лето - научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал свой прогноз погоды на начало первого месяца осени.

В первую треть сентября температура должна быть теплее нормы в большей части территории страны, в среднем на 1-1.5 градуса. Метеоролог напомнил, что в прошлом году, в сентябрьский период, погода не могла нас порадовать теплом, однако теперь его стоит ждать.

"По всем выбранным годам-аналогам присутствовало "бабье лето", поэтому мы уверенно говорим, что "бабье лето" будет... Первая неделя сентября уверенно может ассоциироваться с бабьим летом", - передают слова Вильфанда РИА Новости.

Он пояснил, что для более точного прогнозирования погоды специалисты используют аналоговый метод прогнозирования, когда текущая ситуация в атмосфере сопоставляется с теми же днями в предыдущие годы. Если периоды по которым ориентируются метеорологи совпадают, дальнейшее развитие погоды можно предсказать по этим годам-аналогам.

Вчера сайт kp.ru рассказывал о погоде на ближайшую неделю и о том, когда стоит ожидать следующего периода хорошей погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU