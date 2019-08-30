Из обменного пункта в Москве украли 140 млн рублей
Трое неизвестных вынесли 140 миллионов рублей из обменного пункта в Москве. Ограбление состоялась в пятницу, 30 августа, на улице Братиславской.
Согласно данным источника в правоохранительных органах, злоумышленники отобрали сумку с крупной суммой, угрожая сотрудникам обменника пистолетом.
В пресс-службе Главного управления министерства внутренних дел РФ по Москве сведения об ограблении подтвердили.
"В 17.32 поступила информация, что трое неизвестных ворвались в финансово-кредитную организацию на улице Братиславской и похитили сумку с деньгами", - цитирует РИА Новости собеседника агентства.
Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее на кражу пошел сам кассир одного из московских обменников. сотрудница учреждения обманом похитила у руководителя ООО "Реновация" 41 миллион рублей, которые он хотел поменять на доллары. Полиция возбудила уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU