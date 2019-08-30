2019-08-30T18:48:47+03:00
Происшествия

Из обменного пункта в Москве украли 140 млн рублей

В ограблении участвовали трое злоумышленников
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве неизвестные украли из обменника 140 миллионов рублейВ Москве неизвестные украли из обменника 140 миллионов рублейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Трое неизвестных вынесли 140 миллионов рублей из обменного пункта в Москве. Ограбление состоялась в пятницу, 30 августа, на улице Братиславской.

Согласно данным источника в правоохранительных органах, злоумышленники отобрали сумку с крупной суммой, угрожая сотрудникам обменника пистолетом.

В пресс-службе Главного управления министерства внутренних дел РФ по Москве сведения об ограблении подтвердили.

"В 17.32 поступила информация, что трое неизвестных ворвались в финансово-кредитную организацию на улице Братиславской и похитили сумку с деньгами", - цитирует РИА Новости собеседника агентства.

Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее на кражу пошел сам кассир одного из московских обменников. сотрудница учреждения обманом похитила у руководителя ООО "Реновация" 41 миллион рублей, которые он хотел поменять на доллары. Полиция возбудила уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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