Экс-главу нацбанка Украины сбила машина в Лондоне
Бывший руководитель Национального банка Украины Валерия Гонтарева попала под машину в Лондоне. Государственной структурой она руководила при президенте Пете Порошенко. С октября 2018 она из Киева перебралась в Лондон, устроилась в Лондонскую школу экономики, читает лекции студентам.
Как сообщают украинские СМИ, днем 26 августа Гонтареву на пешеходном переходе сбила машина. С места ДТП ее госпитализировали, позже медики успокоили – травмы не серьезные, только перелом костей стопы. Сама Гонтарева не знает, была авария случайностью или «угрозы начали реализовываться». Экс-глава украинского нацбанка намекнула журналистам, что ранее уже получала сообщения от неизвестных с угрозами.
Ранее сайт kp.ru писал, что Валерию Гонтареву вызывали в суд для допроса по делу бизнесмена Курченко, обвиняемого в финансовых махинациях. Она ответила отказом, предложив приставам приехать в Лондон и допросить ее здесь. Она утверждала, что никогда не виделась ни с Януковичем, ни с Курченко.
ИСТОЧНИК KP.RU