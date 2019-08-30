2019-08-30T18:20:02+03:00
Политика

Экс-главу нацбанка Украины сбила машина в Лондоне

Валерия Гонтарева оказалась в больнице
Юлия САЛЬНИКОВА
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Валерия Гонтарева уже год как переехала из Киева в ЛондонВалерия Гонтарева уже год как переехала из Киева в ЛондонФото: EAST NEWS
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Бывший руководитель Национального банка Украины Валерия Гонтарева попала под машину в Лондоне. Государственной структурой она руководила при президенте Пете Порошенко. С октября 2018 она из Киева перебралась в Лондон, устроилась в Лондонскую школу экономики, читает лекции студентам.

Как сообщают украинские СМИ, днем 26 августа Гонтареву на пешеходном переходе сбила машина. С места ДТП ее госпитализировали, позже медики успокоили – травмы не серьезные, только перелом костей стопы. Сама Гонтарева не знает, была авария случайностью или «угрозы начали реализовываться». Экс-глава украинского нацбанка намекнула журналистам, что ранее уже получала сообщения от неизвестных с угрозами.

Ранее сайт kp.ru писал, что Валерию Гонтареву вызывали в суд для допроса по делу бизнесмена Курченко, обвиняемого в финансовых махинациях. Она ответила отказом, предложив приставам приехать в Лондон и допросить ее здесь. Она утверждала, что никогда не виделась ни с Януковичем, ни с Курченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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