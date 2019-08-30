2019-08-30T18:50:12+03:00
Общество

Ракета-носитель «Рокот» стартовала с Плесецка

Старт прошел в штатном режиме
Ася РОМАНЧУК
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Ракета-носитель «Рокот» стартовала с ПлесецкаРакета-носитель «Рокот» стартовала с ПлесецкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ракета-носитель «Рокот» стартовала с космодрома «Плесецк». Она доставит по назначению военный спутник, о том, для каких именно он будет использоваться целей не разглашается. Известно, что в интересах военного ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Пуск был произведен 30 августа в 17:00 по московскому времени с третьей пусковой установки.

В военном ведомстве отметили, что все прошло в штатном режиме. Все предстартовые операции были выполнены без нареканий и сбоев.

В назначенное время разгонный блок «Бриз-КМ» успешно отделился от основного модуля, сообщает RT.

Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что космос станет следующей областью военных действий. В свою очередь гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ни у кого нет иллюзий по этому поводу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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