2019-08-31T02:00:16+03:00
В мире

Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси

На странице Дорси в соцсети появились оскорбительные твиты и угрозы взорвать штаб-квартиру компании в Сан-Франциско
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сооснователь и генеральный директор компании Twitter Джек ДорсиСооснователь и генеральный директор компании Twitter Джек ДорсиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Неизвестные взломали аккаунт одного из основателей социальной сети Twitter и генерального директора одноименной компании Джека Дорси, на которого подписаны свыше четырех миллионов пользователей.

Хакеры разместили на его странице в соцсети несколько оскорбительных сообщений расистского содержания и с угрозами взорвать штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско, сообщает газета New York Times. К этому часу специалисты компании уже удалили твиты взломщиков, начато расследование инцидента.

«Нам известно, что аккаунт Дорси был взломан, мы в данный момент выясняем, что произошло», - цитирует издание сообщение администрации соцсети.

Отмечается, что некая группа хакеров, называющая себя Chuckling Squad, уже успела объявить, что страницу главы Twitter взломала именно она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее хакерским атакам подверглись Twitter, сайт и почта Скотленд-Ярда. Злоумышленники от имени штаб-квартиры британской полиции публиковали оскорбительные высказывания в адрес правоохранителей и отправляли фейковые пресс-релизы в разные издания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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