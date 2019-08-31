2019-08-31T06:42:02+03:00
Политика

Пушков прокомментировал заявление нового главы МИД Украины о Донбассе

Ранее назначенный министром иностранных дел Пристайко пообещал урегулировать конфликт за полгода
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российский сенатор Алексей ПушковРоссийский сенатор Алексей ПушковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Новому министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко следует «научиться правильно читать соглашения», а не брать пример со своего предшественника Павла Климкина, считает глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Так он прокомментировал заявление Пристайко о том, что Киев должен урегулировать вооруженный конфликт за полгода. Напомним, как писал сайт kp.ru, он также сказал, что даже не важно, как украинские власти это сделают: «посредством приглашения миротворческой миссии, или путем выполнения Минска» – то есть, Минских соглашений.

«Новый глава МИД Украины обещает решить кризис в Донбассе за полгода? Амбициозно, но сомнительно. Для начала Киеву надо выполнить 1-й и 2-й пункты Минских соглашений: прекратить обстрелы, отвести тяжелые вооружения», - , написал Пушков на своей странице в Twitter.

«И научится правильно читать соглашения: Климкин их читал с конца», - добавил он.

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны несколько лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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