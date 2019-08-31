Пушков прокомментировал заявление нового главы МИД Украины о Донбассе

СЕГОДНЯ 06:29 2019-08-31T06:42:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Новому министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко следует «научиться правильно читать соглашения», а не брать пример со своего предшественника Павла Климкина, считает глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Так он прокомментировал заявление Пристайко о том, что Киев должен урегулировать вооруженный конфликт за полгода. Напомним, как писал сайт kp.ru, он также сказал, что даже не важно, как украинские власти это сделают: «посредством приглашения миротворческой миссии, или путем выполнения Минска» – то есть, Минских соглашений.

«Новый глава МИД Украины обещает решить кризис в Донбассе за полгода? Амбициозно, но сомнительно. Для начала Киеву надо выполнить 1-й и 2-й пункты Минских соглашений: прекратить обстрелы, отвести тяжелые вооружения», - , написал Пушков на своей странице в Twitter.

«И научится правильно читать соглашения: Климкин их читал с конца», - добавил он.

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны несколько лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виртуозы переобуваний: Что ждать Украине от нового правительства

Многих из тех, кого в четверг Верховная рада Украины утвердила на посты министров в новом правительстве страны, украинцы видели в первый раз в своей жизни. Для россиян практически все они – «темные лошадки». Однако, в ближайшее время и им, и нам предстоит поближе познакомиться, по крайней мере, с некоторыми из них. А потому было бы небесполезно понять, что они из себя представляют (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU