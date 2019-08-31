2019-08-31T09:45:01+03:00
В мире

Япония планирует потратить на оборону $50 миллиардов в 2020 году

Особое внимание минобороны страны уделит киберугрозам, угрозам, которые могут исходить из космического пространства
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Япония планирует потратить на оборону рекордную сумму в 5,322 триллиона иен (примерно 50 миллиардов долларов) в 2020 году. Такая информация была озвучена в минобороны страны.

Также сообщается, что особое внимание минобороны страны уделит киберугрозам, угрозам, которые могут исходить из космического пространства.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минимум 10 подростов пострадали в результате стрельбы в Алабаме
В аэропортах Москвы отменен и задержаны более 100 рейсов
В Харьковской области от взрыва погиб украинский пограничник
Хакеры взломали сайт Трампа и поместили туда изображение Хиллари Клинтон в роли президента США
Google заплатит штрай $200 миллионов за сбор данных несовершеннолетних на YouTube
Умер Гордон Брэссак: создатель "Смурфиков" и "Черного плаща"
Американские СМИ пишут, что Трамп уволил свою помощницу после слов о его дочери
В США выразили обеспокоенность состоянием демократии в Польше
Трамп: Компании покидают Китай из-за пошлин США
Пушков прокомментировал заявление нового главы МИД Украины о Донбассе
Трамп убежден, что власти Китая действовали бы в Гонконге жестче, если бы не торговая сделка с США
Ураган «Дориан» усилился до четвертой категории
Китай запустил на орбиту два спутника
США внесли иранский танкер Adrian Darya в «черный список»
В Пакистане автобус упал в реку, погибли 26 человек
Посол КНР в Киеве: США не должны нагло вмешиваться в отношения Украины и Китая
Трамп рассказал, когда посетит Польшу
Борис Джонсон мечтал в детстве стать рок-звездой
Депутат Гренландии считает, что нужно рассмотреть идею Трампа о покупке острова Штатами
Личная помощница Трампа покинула должность
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси
Минтранс предлагает запретить обгоны и перестроения
Надвигающийся на Флориду ураган «Дориан» усилился до третьей категории
В Турции едва не утонула яхта с российскими туристами на борту
Туск не поедет в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны