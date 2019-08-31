Япония планирует потратить на оборону $50 миллиардов в 2020 году
Особое внимание минобороны страны уделит киберугрозам, угрозам, которые могут исходить из космического пространства
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Япония планирует потратить на оборону рекордную сумму в 5,322 триллиона иен (примерно 50 миллиардов долларов) в 2020 году. Такая информация была озвучена в минобороны страны.
Также сообщается, что особое внимание минобороны страны уделит киберугрозам, угрозам, которые могут исходить из космического пространства.
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ИСТОЧНИК KP.RU