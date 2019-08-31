Япония планирует потратить на оборону $50 миллиардов в 2020 году

СЕГОДНЯ 09:45 2019-08-31T09:45:01+03:00

Особое внимание минобороны страны уделит киберугрозам, угрозам, которые могут исходить из космического пространства

Изменить размер текста: A A

Япония планирует потратить на оборону рекордную сумму в 5,322 триллиона иен (примерно 50 миллиардов долларов) в 2020 году. Такая информация была озвучена в минобороны страны.

Также сообщается, что особое внимание минобороны страны уделит киберугрозам, угрозам, которые могут исходить из космического пространства.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU