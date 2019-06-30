Германия в 2021-2023 годах может сократить траты на оборону в ущерб требованиям НАТО

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-30T12:21:05+03:00

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Правительство Германии согласовало план бюджетных расходов на 2021-2023 годы. Как сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники, из документа следует, что расходы Берлина на оборону сократятся, что может осложнить выполнение обязательств перед НАТО.

Отмечается, что на 2020 год на нужды обороны уже заложено €44,9 млрд, что на 1,7 млрд больше, чем в текущем году. Согласно документу, к 2023 году эти расходы на оборону сократятся до 43,9 млрд (1,24% от ВВП). По данным собеседников издания, министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен настаивает на большем объеме средств, но не может убедить в этом министерство финансов.

Таким образом, в ближайшие четыре года дефицит финансирования бундесвера составит 33 млрд евро. Согласно договоренностям НАТО, все страны альянса должны тратить на оборону не менее 2% от ВВП; в связи с уровнем расходов Германии на вооруженные силы немецкие власти неоднократно критиковал президент США Дональд Трамп.

Ранее Берлин пообещал НАТО увеличить военные расходы до 1,5% от ВВП страны к 2024 году. Тем не менее, в материале Welt am Sonntag отмечает, что добиться этого будет сложно из-за того, как спланирован бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU