От перерасчета пенсий до регистрации беспилотников: что изменится с 1 сентября в российских законах

СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-31T10:09:19+03:00

В России вступают в силу новые нормативные акты в разных сферах жизни: от социальных выплат и армейской службы

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В воскресенье, 1 сентября, в России закончится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто проживает в селах. Неработающие пенсионеры с сельскохозяйственным стажем не менее 30 лет имеют полное право на прибавку 25% к фиксированной части с 1 января текущего года. на сегодняшний день выплата к страховой пенсии по старости составляет 5334 руб. 19 коп. С 1 сентября она вырастет до 6667 руб. 74 коп.

Также с наступления первого дня осени можно будет оформить извещение о ДТП для подачи в страховую компанию в электронном виде. Рассчитывается, что это должно ускорить оформление аварий по европротоколу.

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ИСТОЧНИК KP.RU