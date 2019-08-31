Кирилл Вышинский отказался участвовать в обмене на украинцев

СЕГОДНЯ 22:36 2019-08-31T22:39:16+03:00

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Освобожденный из под стражи журналист Кирилл Вышинский отказался от участия в обмене. Напомним, на этой неделе должен был состояться обмен заключенных и тех, кто находится под следствием между Россией и Украиной. Делали юридической процедуры и сроки Владимир Зеленский обсудил с российским президентом Владимиром Путиным по телефону.

На вопрос журналиста НТВ, готов ли Вышинский принять участие в процедуре обмена, он ответил отрицательно.

- Я как тогда не собирался ни на кого меняться, просто не давал никакого согласия на обмен, так и сегодня не вижу смысла, особенно когда я нахожусь на свободе, принимать, на кого-то меняться или на кого-то быть обменянным, -заявил журналист.

Накануне в его квартире прошли обыски, что стало поводом заговорить об участии Вышинского в обмене. Журналист рассказал о планах добиваться справедливости через суд.

Ранее kp.ru писал о том, что журналист сделал заявление о том, что к нему не применяли физическое наказание ни разу за все время нахождения под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU