Вице-президент США встретится с Зеленским в Варшаве

СЕГОДНЯ 05:26 2019-09-01T05:26:20+03:00

По графику Пенса, на общение с президентом Украины у него будет несколько часов

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Вице-президент США Майкл Пенс запланировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Польшу. В Варшаве он примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

- Вице-президент США принимает участие в двусторонней встрече с президентом Украины, - сообщает Белый дом.

ИСТОЧНИК KP.RU