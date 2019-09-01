2019-09-01T05:26:20+03:00
Политика

Вице-президент США встретится с Зеленским в Варшаве

По графику Пенса, на общение с президентом Украины у него будет несколько часов
Мария ИГНАТЬЕВА
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Вице-президент США Майкл Пенс запланировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Польшу. В Варшаве он примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

- Вице-президент США принимает участие в двусторонней встрече с президентом Украины, - сообщает Белый дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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