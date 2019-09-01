2019-09-01T08:53:33+03:00
Политика

Зеленский пообещал поведать «громкую историю» о партии Медведчука

Украинский лидер намерен рассказать из какой страны «Оппозиционная платформа – За жизнь» получает деньги
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский сообщил о «громкой истории» о партии МедведчукаЗеленский сообщил о «громкой истории» о партии МедведчукаФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал рассказать «громкую историю» о финансировании партии «Оппозиционной платформы – За жизнь», лидером политсовета которой является Виктор Медведчук.

Глава незалежной пояснил, что у него и его офиса есть «большие вопросы» к лидеру партии. А именно: принадлежит ли эта партия Медведчуку или там временное объединение, «кто они такие», откуда у них деньги на финансирование партии и на финансирование каналов.

После озвученного списка вопросов Зеленский заявил, что у его штаба есть все ответы об объеме кэша, а также откуда и из какой страны они все это получают.

«Это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится», — пообещал украинский лидер в интервью телеканалу 1+1.

Напомним, что после внеочередных выборах в Верховную Раду в июле этого года Медведчук подчеркнул, что его партия и партия Зеленского «Слуга нарда» «стоят на различных идеологических принципах и на совершенно иной идеологической платформ». Политик исключил какие-либо возможности коалиции и заявил, что будет оставаться в оппозиции к президентской партии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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