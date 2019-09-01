2019-09-01T14:47:59+03:00
Политика

"Не может угомониться": Зеленский объяснил празднование своим подчиненным Дня Украины в Сен-Тропе

В сетях появилось видео роскошной вечеринки с шампанским и девушками, на которой веселился Андрей Богдан
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский заявил, что глава его офиса должен успокоитьсяЗеленский заявил, что глава его офиса должен успокоитьсяФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поездку руководителя своего офиса Андрея Богдана на вечеринку в Сен-Тропе - вместо празднования Дня Украины.

Зеленский заявил, что «один из мощных людей во власти» не имел право «гулять в Сен-Тропе», но при этом законов он не нарушил.

«Я думаю, что он неправ. Нарушал ли он закон - да, не нарушал. Но, я думаю, что не все законами измеряется. Но специально на День Независимости, хочу защитить его в этом вопросе, он не ехал в Сен-Тропе, хотя он неправ,» - сказал украинский лидер в интервью телеканалу «1+1». Зеленский добавил, что подписал Богдану отпуск, но не знал, куда он поедет - «это не мое дело».

При этом Зеленский отметил, что Богдан имеет «большой опыт в политике и иногда выдает очень креативные мысли»:

«Он такой нетерпеливый человек. Он иногда не может угомониться. Я ему говорю: "Что ты постоянно выставляешь в "Инстаграм", куда ты полез к журналистам?!". Что ты за человек? Что ты в фейсбуке? Куда ты полез к журналистам? Чего ты с ними ссоришься? Он должен успокоиться», — охарактеризовал Зеленский своего подчиненного.

Напомним, 24 августа, Украина отмечала 28-летнюю годовщину независимости страны. Но вместо того, чтобы присутствовать на мероприятиях в Киеве, глава администрации президента незалежной отправился в Сент-Тропе. На куда более важный, видимо, для него праздник. На лазурном берегу в этот день отмечал свадьбу юрист Андрея Довбенко.

Правда, про государственный праздник политик все же не забыл - отметил его в одном из ресторанов Сен-Тропе. Процессия девушек в откровенных платьях, шампанское, золотые огни, флаги Украины - так, в стиле "Кокорин и Мамаев отдыхают в Монте-Карло" Богдан отпраздновал 28-летие незалежности.

Кстати, в ответ на претензии общественности, сам Богдан заявил, что проводит свободное от работы время «где хочет».

Андрей Богдан на День Независимости веселился в Сен-Тропе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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