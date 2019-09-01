2019-09-01T15:05:32+03:00
Политика

Представители миссии ОБСЕ от ДНР попали под обстрел украинских военных

В Совместном центре сообщили, что огонь был открыт намеренно
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Представители миссии ОБСЕ от ДНР попали под обстрел с украинской стороныПредставители миссии ОБСЕ от ДНР попали под обстрел с украинской стороныФото: REUTERS
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В воскресенье, 1 сентября, Представители мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от Донецкой народной республики попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге ДНР. Об этом сообщил руководитель представительства республики в СЦКК Руслан Якубов.

«Сегодня в 12:15 под гранатометный и стрелковый обстрел со стороны ВСУ попала оперативная группа представительства ДНР в СЦКК и наблюдатели миссии СММ ОБСЕ, которые прибыли на место для фиксации последствий вчерашнего обстрела в селе Коминтерново», - передает его слова Донецкое агентство новостей.

Якубов сообщил, что представители миссии и оперативная группа были вынуждены покинуть место обстрела. Он подчеркнул, что огонь был открыт несмотря на согласованное сторонами перемирие.

Напомним, участники контактной группы по Донбассу ранее договорились ввести новое бессрочное перемирие с 21 июля. Обе стороны заявили о приверженности планам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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