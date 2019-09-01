Представители миссии ОБСЕ от ДНР попали под обстрел украинских военных
В воскресенье, 1 сентября, Представители мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от Донецкой народной республики попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге ДНР. Об этом сообщил руководитель представительства республики в СЦКК Руслан Якубов.
«Сегодня в 12:15 под гранатометный и стрелковый обстрел со стороны ВСУ попала оперативная группа представительства ДНР в СЦКК и наблюдатели миссии СММ ОБСЕ, которые прибыли на место для фиксации последствий вчерашнего обстрела в селе Коминтерново», - передает его слова Донецкое агентство новостей.
Якубов сообщил, что представители миссии и оперативная группа были вынуждены покинуть место обстрела. Он подчеркнул, что огонь был открыт несмотря на согласованное сторонами перемирие.
Напомним, участники контактной группы по Донбассу ранее договорились ввести новое бессрочное перемирие с 21 июля. Обе стороны заявили о приверженности планам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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