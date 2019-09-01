2019-09-01T16:50:20+03:00
Происшествия

Ливан выпустил противотанковую ракету в сторону Израиля

О пострадавших пока ничего не известно
Юлия САЛЬНИКОВА
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С территории Ливана выпущена противотанковая ракета. Заявление об этом опубликовано на официальном сайте оборонного ведомства Израиля. Ракета направлена в район израильского селения Авивим, это приграничная территория с Ливаном.

Информации о разрушениях и о жертвах авиаудара пока ничего е известно. Тем временем армия Израиля выступила с обращением к жителям населенных пунктов вблизи с Ливаном. Население просят не покидать дома и по возможности найти убежище. Атака произошла в 16.00.

Израиль открыл ответный огонь.

Как пишут израильские СМИ, раннее в израильском небе заметили движение вертолетов, истребителей.

Напомним, обе страны не раз заходили без разрешения в воздушное пространство. Официально такой случай произошел 13 апреля - израильский беспилотник летал над Ливаном, а военный катер еврейского государства в то же время зашел в морское пространство соседней страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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