Дзюба и Азмун выйдут в стартовом составе "Зенита" на игру со "Спартаком"

СЕГОДНЯ 17:49 2019-09-01T17:49:14+03:00

Артем Дзюба - в стартовом составе "Зенита" на игру со "Спартаком". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В воскресенье, 1 сентября, вечером в Москве на стадионе "Открытие Арена" в Тушино пройдет главный матч 8 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Зенит" приехал в гости к "Спартаку". Встречи клубов из двух столиц всегда интересны болельщикам.

И уже оглашено стартовое сочетание "Зенита" на эту встречу. В атаке - Дзюба, Азмун. Главные игроки на острие питерцев.

Стартовый состав "Зенита" на игру: Лунев, Сантос, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Барриос, Оздоев, Ригони, Азмун, Дзюба

Запасные: Кержаков, Васютин, Мевля, Терентьев, Маммана, Шатов, Кузяев, Ерохин, Краневиттер, Мак, Сутормин.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Зенит. Стартовый свисток поединка прозвучит в 19-00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU