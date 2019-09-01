Шюррле, Тиль и Ларссон выйдут в атаке "Спартака" на игру против "Зенита"

СЕГОДНЯ 17:55 2019-09-01T17:55:36+03:00

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В воскресенье, 1 сентября, в Москве на стадионе "Открытие Арена" в главной игре 8 тура чемпионата России по футболу столичный "Спартак" примет питерский "Зенит". В стартовом составе на эту игру - нет особых неожиданностей. В атаке будут самые острые игроки москвичей этого сезона - Зелимхан Бакаев, Шюррле, Тиль, Ларссон.

Стартовый состав Спартака на игру против Зенита: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев З., Шюррле, Тиль, Ларссон.

Запасные Спартака в этой игре: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Джано, Ташаев, Мельгарехо, Игнатов, Умяров, Мелкадзе, Понсе.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Зенит. Стартовый свисток поединка прозвучит в 19-00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU