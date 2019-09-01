100 дней президентства: Зеленский рассказал о главном своем достижении

СЕГОДНЯ 18:08 2019-09-01T18:09:40+03:00

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Владимир Зеленский рассказал о первых ста днях пребывания на посту президента Украины. В интервью журналистам канала «1+1» он признался, что считает главным достижением:

- Изменения есть, но я точно остался человеком, и меня не сломали вещи, которые появляются у человека, занимающего такой пост.

Рассказал Зеленский также о том, что было для него самым сложным за это время. Оказалось, украинский лидер считает таким моментом телефонный разговор с Владимиром Путиным. Речь, напомним, шла об обмене украинских заключенных на россиян. Президент Украины признался, что прошлый состав МИД пытался помешать его общению с Путиным. Но к Зеленскому шли родственники моряков, которые сейчас находятся на территории России, и просили помочь вернуть их домой.

Зеленский сообщил журналистам также о планах встретиться с Владимиром Путиным лично во время саммита в «нормандском формате».

ИСТОЧНИК KP.RU