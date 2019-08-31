Зеленский сообщил, что прошлый состав украинского МИД пытался помешать его общению с Путиным
Президент Украины обвинил министерство иностранных дел страны в попытках помешать его общению с российским лидером Владимиром Путиным. Правда, Зеленский объяснил, что то был прошлый состав МИД, сформированные еще при президентстве Петра Порошенко.
- Они (МИД) очень не хотели допустить разговора с президентом России. Для них это вопрос политический, для меня – человеческий, - рассказал президент Украины.
На такое признание он решился в связи с делом об украинских моряках, арестованных Россией. В интервью каналу «1+1» Зеленский также добавил, что в МИД боялись, что моряки вернутся после разговора с Путиным.
Поводом позвонить Владимиру Путину с его слов стали многочисленные обращения родственников моряков. Разговор с российским президентом шел три минуты.
- Мы говорили о возвращении наших парней, о следующих шагах и о ситуации в Донбассе, - рассказал президент Украины.
Благодаря этому телефону, считает Зеленский, удалось решить вопрос о возвращении украинских моряков на Родину.
ИСТОЧНИК KP.RU