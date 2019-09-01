2019-09-01T20:55:14+03:00
Происшествия

Израиль выпустил около сотни снарядов в ответ на авиационный удар Ливана

Израильское министерство обороны сообщает, что пострадавших в результате инцидента среди израильтян нет
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Ливан впустил ракету с приграничной с Израилем территорииЛиван впустил ракету с приграничной с Израилем территорииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ответ на выпушенную с территории Ливана противотанковую ракету Израиль открыл ответный огонь. За два часа выпушено около сотни снарядов, сообщил Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус. Как передает РИА Новости, ливанцы ударом уничтожили машину военных медиков.

В твиттере израильское министерство обороны сообщает, что жертв среди жителей Израиля в результате инцидента нет. В стране происшествие 1 сентября назвали одним из самых серьезных начиная с 20016 года.

Название: Израиль нанес ответный ракетный удар по территории Ливана.

- На тактическом уровне инцидент в районе приграничного селения Авивим, похоже, завершен, но на стратегическом уровне ситуация продолжает развиваться, - цитирует слова Конрикуса РИА Новости.

С ливанской стороны выпущено три противотанковых ракеты. Израильская армия начала готовиться к атаке со стороны Ливана после того, как в небе были замечены вертолеты и истребители соседней страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скандальный диакон-блогер Андрей Кураев госпитализирован в Москве
Появилось видео с наезда на толпу пешеходов в Москве
Главные реформы Зеленский планирует провести в первый год президентства
Полиция задержала участников антиамериканской акции в Варшаве
В убийстве найденного на свалке в Армении ребенка подозревают его мать
В Кондопоге открылось госучилище Олимпийского резерва
Новый премьер министр Украины прокатился по зданию правительства на самокате
В зажжении Вечного огня в Любляне принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
100 дней президентства: Зеленский рассказал о главном своем достижении
Грузия увеличила число военных на границе с Южной Осетией
Шюррле, Тиль и Ларссон выйдут в атаке "Спартака" на игру против "Зенита"
Дзюба и Азмун выйдут в стартовом составе "Зенита" на игру со "Спартаком"
Папа Римский застрял в лифте Ватикана и опоздал на мессу
Ученые объяснили, почему переспорить женщину невозможно
Ураган Дориан достиг самой высокой категории опасности
Ливан выпустил противотанковую ракету в сторону Израиля
Боевая бабушка в розовой пижаме перепугала забравшихся к ней в дом грабителей
Во Франции произошла массовая задержка рейсов из-за компьютерного сбоя
Рэпер Джиган с семьей застрял на острове из-за урагана Дориан
В Госдуме прокомментировали аваиаудар США по Идлибу
Захарова об отказе Польши приглашать Россию на годовщину войны: Варшава загнала себя в глупое положение
Путин приедет в пострадавшую от паводков Иркутскую область
За парты военных вузов сядут 70 тысяч курсантов
Представители миссии ОБСЕ от ДНР попали под обстрел украинских военных
После падения вертолёта в Клязьминское водохранилище Рогозин предложил помечать ЛЭП цветными шарами
Грузинские силовики обстреляли беспилотник югоосетинских пограничников