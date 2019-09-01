Израиль выпустил около сотни снарядов в ответ на авиационный удар Ливана
В ответ на выпушенную с территории Ливана противотанковую ракету Израиль открыл ответный огонь. За два часа выпушено около сотни снарядов, сообщил Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус. Как передает РИА Новости, ливанцы ударом уничтожили машину военных медиков.
В твиттере израильское министерство обороны сообщает, что жертв среди жителей Израиля в результате инцидента нет. В стране происшествие 1 сентября назвали одним из самых серьезных начиная с 20016 года.
Название: Израиль нанес ответный ракетный удар по территории Ливана.
- На тактическом уровне инцидент в районе приграничного селения Авивим, похоже, завершен, но на стратегическом уровне ситуация продолжает развиваться, - цитирует слова Конрикуса РИА Новости.
С ливанской стороны выпущено три противотанковых ракеты. Израильская армия начала готовиться к атаке со стороны Ливана после того, как в небе были замечены вертолеты и истребители соседней страны.
ИСТОЧНИК KP.RU