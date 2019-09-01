Израиль выпустил около сотни снарядов в ответ на авиационный удар Ливана

СЕГОДНЯ 20:49 2019-09-01T20:55:14+03:00

Израильское министерство обороны сообщает, что пострадавших в результате инцидента среди израильтян нет

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В ответ на выпушенную с территории Ливана противотанковую ракету Израиль открыл ответный огонь. За два часа выпушено около сотни снарядов, сообщил Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус. Как передает РИА Новости, ливанцы ударом уничтожили машину военных медиков.

В твиттере израильское министерство обороны сообщает, что жертв среди жителей Израиля в результате инцидента нет. В стране происшествие 1 сентября назвали одним из самых серьезных начиная с 20016 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/729394" frameborder="0"></iframe> Название: Израиль нанес ответный ракетный удар по территории Ливана.

- На тактическом уровне инцидент в районе приграничного селения Авивим, похоже, завершен, но на стратегическом уровне ситуация продолжает развиваться, - цитирует слова Конрикуса РИА Новости.

С ливанской стороны выпущено три противотанковых ракеты. Израильская армия начала готовиться к атаке со стороны Ливана после того, как в небе были замечены вертолеты и истребители соседней страны.

ИСТОЧНИК KP.RU