Джуд Лоу высказался о цитате Достоевского про бога

СЕГОДНЯ 05:59 2019-09-02T05:59:21+03:00

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Известный актер Джуд Лоу, сыгравший главного героя в сериале «Новый папа» - продолжении ленты «Молодой папа», на Международном Венецианском кинофестивале высказался о цитате Федора Достоевского о боге.

Журналисты озадачили актера вопросом о тезисе русского писателя – «Если Бога нет, все дозволено». Сначала Лоу хотел отшутиться, что из-за проблем со сном не состоянии отвечать на такие вопросы, так как поспал всего три часа. Однако все же выразил свое мнение.

- Он знал, о чем говорит. Но я думаю, что если бог есть, то все так же дозволено, - сказал актер.

Напомним, что сайт kp.ru писал ранее о кинофестивале, проходящем в Венеции. Одним из главных его событий стала премьера двух серий второго сезона телесериала Паоло Соррентино «Новый папа». Российская актриса Юлия Снигирь предстала Мадонной в киноленте.

ИСТОЧНИК KP.RU