Венеция-2019: Юлия Снигирь предстала Мадонной в «Новом папе»

На фестивале представили эпизоды № 2 и 7 и короткий монтаж того, что было между ними, а также в первой серии. Не собираясь портить вам предстоящего удовольствия, скажу только, что начало сериала его главный герой, самый молодой Папа римский Ленни Белардо (впоследствие Пий XIII) в исполнении неподражаемого в этой роли Джуда Ло, проводит в коме, в которую впал в финале первого сезона. Шансов на то, что он выйдет из комы нет, поэтому кардиналы отправляются в Англию уговаривать стать «новым Папой» некоего сэра Джона Браннокса (Джон Малкович), сумевшего убедить англиканцев стать католиками. В результе он принимает сан под именем Иоанна Павла III.

При всех фирменных качествах (теле)кино Соррентино - его густоте, «великой красоте», сарказме и сдержанной провокационности, зрелищу поначалу очень не хватает Джуда Ло, хотя он и появляется в (эротических) фантазмах кардиналов в виде призрака. И только с возвращением «старого» Папы (само наличие в титрах Джуда Ло говорит о том, что его герой вернется к жизни) сериал становится на привычные рельсы.

И как! На титрах 7-й серии герой Джуда Ло, как Афродита, появляется из морской пены и в белых купальных трусах следует по пляжу венецианского Лидо, окруженный томными полуодетыми красавицами, падающими в обморок при его виде. «Сколько времени я провёл в коме?», - спрашивает Пий у дежурившей у его кровати монахини. «12 месяцев», - отвечает она, потрясенная очередным чудом. «Значит, я заслужил Кока Черри Зеро», - невозмутимо заявляет Пий.

Соррентино придумал для Снигирь великолепную роль с настоящей драматургической аркойФото: кадр из фильма

Врач, надзиравший за ним в венецианском Оспедале (датский артист Ульрих Томсен), приводит Пия, не знающего, что он уже не Папа, в свое палаццо и знакомит с безутешной женой (русская актриса Юлия Снигирь). Пий сразу же сравнивает ее с Мадонной, только убитой горем. Их сын неизлечимо болен и не встает с постели, и все 11 лет его жизни героиня Снигирь, кажется, не причесывалась и не снимала банный халат. Пий едва ли не насильно возвращает красавицу к жизни. «Как хорошо курить!» - восклицает она. «Курить - не хорошо, а правильно», - наставляет ее на пусть истинный экс-Папа.

Соррентино придумал для Снигирь великолепную роль с настоящей драматургической аркой: русская красавица предстает и как часть величественной и скорбной «Пьеты», и как часть «великой красоты», когда, осыпанная бриллиантами, совершает проход по ночному Сан-Марко, она одинаково органична в виде и высокодуховной страдалицы, и стильной супермодели.

«Я не совершаю чудес, а нахожу себя в центре случайных совпадений», - говорит Пий, но ясно, что с выходом сериала нас ждет еще одно чудо.

Если «Новый папа» запросто мог бы быть фильмом для большого экрана, то новому творению Оливье Ассаяса под названием «Осиная сеть» лучше было быть сделанным для телевидения. В центре - реальные истории 1990-х годов по забросу в американский Майами разведчиков с Кубы с целью инфильтрации подрывных элементов, нацеленных на развал первого и последнего социалистического государства в Латинской Америке.

Кадр из сериала "Новый папа".Фото: кадр из фильма.

После крушения СССР массово бежавшие в Америку кубинские диссиденты преисполнились уверенностью в скором падении режима Фиделя Кастро и начали чинить провокации с целью освобождения своей родины от коммунизма. В том числе нагло вторгаясь в воздушную зону Кубы с целью разбрасывания агиток. Но Куба вдарила по ним выстрелами на поражение, а режим как-то держится до сих пор - благодаря таким стойким борцам, как персонажи Эдгара Рамиреса и Гаэля Гарсии Берналя. Не подкачали и женщины: от их лица выступает Пенелопа Крус, играющая фабричную работницу с социалистическим перманентом на голове, которая сначала терпеливо ждет мужа-пилота, угнавшего самолет в Майами, а потом перебирается в Штаты вслед за ним, чтобы стирать подгузники в американских домах престарелых. В фильме есть ряд сцен, которые великолепно выглядят на большом экране (в частности, эпизод воздушных ристалищ кубинских и американских самолетов), но в целом шпионско-мелодраматические страсти лучше бы выглядели на телеэкране.

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