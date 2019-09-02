2019-09-02T07:16:17+03:00
Общество

Российские авиакомпании предупредили о росте цен на билеты

По итогам 2019 года они подорожают на 9 -10%
Мария ИГНАТЬЕВА
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Российские авиакомпании предупредили о росте цен на билетыРоссийские авиакомпании предупредили о росте цен на билетыФото: Евгения ГУСЕВА
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В России по итогам 2019 года на 9-10 % подорожают авиабилеты. Эксперты сообщают, что объективная предпосылка этому - рост цен на авиакеросин в прошлом году, а также избыточность мест в действующем флоте.

- Авиакомпании получают прибыль во втором и третьем кварталах, а первый и четвертый - всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается, - сказал в интервью «Известиям» заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров.

Отмечается, что в 2018 году авиакомпании потеряли порядка 54 миллиардов рублей. А за первый квартал текущего года эта сумма составила 45 миллиардов рублей. Это на 32% больше,чем за тот же период 2018 года.

При этом, с 1 августа в России в силу вступил демпфер на керосин. Это означает, что авиакомпании смогут получить компенсацию в случае, если экспортная цена на топливо, учитывающая затраты на логистику, превысит 48,3 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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