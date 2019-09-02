2019-09-02T07:49:13+03:00
Политика

На Сахалине пройдут российско-японские учения пограничников

Жители острова смогут посетить суда обеих стран с экскурсией
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российско-японские учения пройдут на СахалинеРоссийско-японские учения пройдут на СахалинеФото: REUTERS
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У берегов Сахалина в акватории залива Анива пройдут совместные учения пограничников России и Японии. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления Федеральной службы безопасности России по региону.

Японское патрульное судно "Цугару" пробудет в порту Корсакова несколько дней - с 3 по 5 сентября. В последний день пребывания иностранцев на острове местные жители смогут посетить их корабль с экскурсией. Также представиться возможность побывать на борту российского пограничного сторожевого судна "Дозорный".

"Двухсторонние совместные российско-японские учения в акватории залива Анива на юге острова проводятся в рамках визита патрульного судна "Цугару" управления береговой охраны Японии Первого района", - цитирует ТАСС пресс-службе погрануправления.

Сайт kp.ru писал, что в конце прошлого года в Аденском заливе впервые прошли российско-японские военно-морские учения. В маневрах участвовали большой противолодочный корабль "Североморск" и эскадренный миноносец "Икадзути".

ИСТОЧНИК KP.RU

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