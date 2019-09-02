Банки сократили кредитование в финансово неблагополучных регионах

СЕГОДНЯ 08:38 2019-09-02T08:38:57+03:00

Банки пересмотрели свою кредитную политику и сократили объемы кредитования в некоторых регионах страны Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А вот тем, ко живет в благоприятных экономических субъектах страны, стали одобрять больше

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По итогам июля банки сократили кредитование в регионах, обстановка в которых признана экономически неблагополучной. А вот тем, кто живет в благоприятных экономической точки зрения субъектах, наоборот – стали одобрять займы активнее.

Такую статистику приводят в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Специалисты отметили, что самое активное падение показателей отмечается в регионах, где просрочка выплат превышает 90 дней, а зарплаты жителей одни из самых низких в стране.

В тройку самых проблемных вошли Калмыкия (падение на 12,8%), Костромская ( 11,5%) и Вологодская области (10,9%), а также в Алтайский край (8,8%).

А вот показатели по займам в московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и Татарстане увеличились в диапазоне от 3,7–8,2%.

Эту тенденцию объясняет Россат: если в благополучных регионах уровень зарплат варьируется от 30,5 до 68,5 тыс. рублей, то в проблемных доходы от 17 до 26,2 тыс.рублей, пишет газета «Известия».

Ранее в Минэкономразвития выразили беспокойство по поводу объемов кредитования россиян и даже сделали прогноз, что через пару лет нас ждет полномасштабный кредитный кризис. Мол, когда нагрузка станет неподъемной, вырастет доля просрочек и это может привести к проблемам в банковской сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU