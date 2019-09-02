Особенное утро: Сын Зеленского пошел в первый класс
Супруга президента Украины написала трогательный пост к началу учебного года
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Сын президента Украины Владимира Зеленского =впервые пошел в школу. О новом этапе в жизни Кирилла рассказала его мама, супруга главы государства Елена Зеленская.
"Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников", - написала первая леди у себя на странице в Instagram.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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