Особенное утро: Сын Зеленского пошел в первый класс

СЕГОДНЯ 10:35 2019-09-02T10:35:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Сын президента Украины Владимира Зеленского =впервые пошел в школу. О новом этапе в жизни Кирилла рассказала его мама, супруга главы государства Елена Зеленская.

"Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников", - написала первая леди у себя на странице в Instagram.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU