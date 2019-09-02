2019-09-02T11:09:38+03:00
Наука

В Китае открыли гель для зубов, который может полностью заменить пломбы

Первые испытания на людях планируется провести максимум через 2 года
Людмила КАЮМОВА
Поделиться:
Китайским учёным удалось воссоздать искусственную эмаль, которая по своей структуре очень схожа с природной, зубной.Китайским учёным удалось воссоздать искусственную эмаль, которая по своей структуре очень схожа с природной, зубной.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Китайские учёные из Чжэцзянского университета изобрели препарат, который способен восстанавливать зубную эмаль, лечить зубы и заполнять пустоты в них. По мнению самих изобретателей, инновационный гель может вытеснить современное протезирование из списка стоматологических процедур.

Фактически, учёным удалось создать искусственную эмаль, которая по своей структуре очень схожа с природной. Результаты исследований показали, что гель, нанесенный на 48 часов на поврежденные зубы, стимулировал образование новой эмали. Толщина свежего слоя составила 3 микрона – это в 400 раз меньше необходимого количества. Однако, гель можно наносить на поврежденную поверхность многократно.

Несмотря на ограниченные результаты, авторы исследования в тандеме со стоматологами считают новый продукт весьма перспективным, благодаря своей эффективности и простоте в применении. Теперь команда ученых из Китая будет работать над тем, как увеличить толщину искусственной эмали до необходимых параметров.

Уже сейчас тестирование проходит на лабораторных мышах, через 1 или 2 года планируется перейти к тестам на людях.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о 5 полезных привычках, которые помогают сохранить зубы здоровыми. Детям нужно чистить зубы начиная с самого первого зубика, в ванной комнате необходимо установить часы. Особое внимание стоматологи рекомендуют обратить на введение в ежедневный ритуал таких новых гаджетов, как утразвуковая зубная щетка и ирригатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Актер Кевин Харт попал в серьезное ДТП
Ученые рассказали, как снизить риск ранней смерти
Рогозин ответил на критику по строительству космодрома Восточный
В Минздраве заявили о необходимости увеличить число школьных психологов
Джонсон пригрозил наказать консерваторов, которые будут бунтовать против «жёсткого» Brexit
Кто в доме хозяин: Пес получил нагоняй от хозяйственного кота
Россиянин установил мировой рекорд по вису на двух пальцах
Особенное утро: Сын Зеленского пошел в первый класс
Обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной в понедельник не состоится
Нарышкин указал на опасность возникновения новой ядерной гонки
Президент Молдавии прилетел в Москву с рабочим визитом
Крупные города захлестнула волна велосипедных краж
Нового министра образования Украины раскритиковали за ошибки в тексте
В США назвали вероятную причину начала ядерной войны
Объединенное командование США и Южной Кореи покинет Сеул
Американский дипломат заявил, что США не хотят вторгаться в Венесуэлу
Больницы увеличили траты на лекарства для онкобольных
Минпромторг предлагает начать маркировать воду с 1 октября 2019 года
Протестующие разгромили 44 станции метро Гонконга
Банки сократили кредитование в финансово неблагополучных регионах
Сотрудники посольства России навестили Бутину в тюрьме США