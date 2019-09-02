В Китае открыли гель для зубов, который может полностью заменить пломбы

СЕГОДНЯ 11:09 2019-09-02T11:09:38+03:00

Китайским учёным удалось воссоздать искусственную эмаль, которая по своей структуре очень схожа с природной, зубной. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Китайские учёные из Чжэцзянского университета изобрели препарат, который способен восстанавливать зубную эмаль, лечить зубы и заполнять пустоты в них. По мнению самих изобретателей, инновационный гель может вытеснить современное протезирование из списка стоматологических процедур.

Фактически, учёным удалось создать искусственную эмаль, которая по своей структуре очень схожа с природной. Результаты исследований показали, что гель, нанесенный на 48 часов на поврежденные зубы, стимулировал образование новой эмали. Толщина свежего слоя составила 3 микрона – это в 400 раз меньше необходимого количества. Однако, гель можно наносить на поврежденную поверхность многократно.

Несмотря на ограниченные результаты, авторы исследования в тандеме со стоматологами считают новый продукт весьма перспективным, благодаря своей эффективности и простоте в применении. Теперь команда ученых из Китая будет работать над тем, как увеличить толщину искусственной эмали до необходимых параметров.

Уже сейчас тестирование проходит на лабораторных мышах, через 1 или 2 года планируется перейти к тестам на людях.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о 5 полезных привычках, которые помогают сохранить зубы здоровыми. Детям нужно чистить зубы начиная с самого первого зубика, в ванной комнате необходимо установить часы. Особое внимание стоматологи рекомендуют обратить на введение в ежедневный ритуал таких новых гаджетов, как утразвуковая зубная щетка и ирригатор.

ИСТОЧНИК KP.RU