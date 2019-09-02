Лавров: Запад проявляет повышенное внимание к интернет-ресурсам России

СЕГОДНЯ 12:29 2019-09-02T12:40:25+03:00

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Западные страны проявляют повышенное внимание к российским интернет-ресурсам. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Он напомнил, что тема кибербезопасности стала особо актуальна на фоне выдвинутых в отношении России обвинений во вмешательстве в избирательский процесс в США. Эти теории так и остаются недоказанными, тогда как у Москвы есть более веские основания для претензий к странам Запада.

"Западные коллеги проявляют повышенное внимание к нашим интернет-ресурсам. И это не раз проявляется. Об этом говорили и представители Центрального банка России, Сбербанка и других государственных структур", - цитирует ТАСС Лаврова.

Сайт kp.ru писал, что в начале текущего года американские СМИ уличили Пентагон в проведении наступательной кибероперации против российских медиа. Таким образом в министерстве обороны хотели помешать развертыванию "кампании по дезинформации".

ИСТОЧНИК KP.RU