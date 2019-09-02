Дарига Назарбаева сохранила пост спикера Сената Казахстана

СЕГОДНЯ 13:02 2019-09-02T13:02:18+03:00

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В понедельник, 2 сентября, по итогам тайного голосования депутатов верхней палаты парламента Казахстана на пост спикера Сената была избрана Даригу Назарбаеву. Об этом сообщил председатель счетной комиссии Сената Алимжан Куртаев.

«За было 48 бюллетеней, против - нет, воздержавшихся нет. Таким образом, председателем Сената парламента Республики Казахстан избирается Дарига Назарбаева», - заявил он.

Ранее на должность председателя парламента кандидатуру Назарбаевой выдвинул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, спикером сената Казахстана старшая дочь бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, Дарига была избрана в 20 марта текущего года. Позже ей предложили баллотироваться на должность главы государства на внеочередных президентских выборах, но политик отказалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU