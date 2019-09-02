2019-09-02T13:54:57+03:00
Политика

Поклонская расстается с мужем

По словам ее супруга Ивана Соловьева, два лидера не смогли ужиться в одной семье
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Наталья Поклонская с мужем Иваном СоловьевымНаталья Поклонская с мужем Иваном СоловьевымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Депутат Государственной думы Наталья Поклонская рассталась со своим мужем, бывшим руководителем аппарата уполномоченного по правам человека Иваном Соловьевым. Об этом рассказал сам мужчина.

По его словам, два лидера просто не смогли ужиться в одной семье, и он "облегчил жене задачу", предоставив ей возможность самой выбрать дальнейший путь.

"[Сегодня] на первый план как политической, так и семейной жизни выходят безжалостные реалии в виде прагматизма, рационализма, карьеризма, артистизма, готовности с легкостью предать все и в первую очередь самого себя", - прокомментировал ситуацию Соловьев.

При этом он подчеркнул, что Поклонская "свой выбор сделала", а методы достижения желаемого уже на "ее совести".

"Это минус не в мою карму и не мой хайп. Никогда не напрашивался ни к кому под крыло и уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях. Знаю, что в номенклатурном и финансовом планах это всегда губило меня, но зато позволяло оставаться собой", - цитирует РИА Новости экс-главу аппарата уполномоченного.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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