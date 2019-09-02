2019-09-02T15:29:05+03:00
Общество

В ФАС заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на авиабилеты

В Федеральной антимонопольной службе собираются изучить деятельность Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта на предмет сговора
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Федеральной антимонопольной службе собираются изучить деятельность Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта на предмет сговораВ Федеральной антимонопольной службе собираются изучить деятельность Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта на предмет сговораФото: Мария ВЛАСОВА
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На данный момент нет оснований для роста цен на авиабилеты. Соответствующим образом в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы России прокомментировали предупреждение российских авиакомпаний о том, что по итогам 2019 года билеты подорожают на 9 -10%.

«Учитывая, что цены на перелеты формируются в рыночных условиях и зависят от платежеспособности граждан, основания для негативных прогнозов отсутствуют», - сказано в сообщении ФАС, где отмечается, что финансовая поддержка авиаотрасли не должна решаться «при помощи шантажа пассажиров»

В ФАС подчеркнули, что предупреждение о росте цен на авиабилеты не останется без внимания, а деятельность Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта будет изучена на предмет сговора.

Как писал ранее сайт kp.ru, заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров сообщил о росте цен на авиабилеты. Среди причин он назвал рост цен на авиакеросин в 2018 году и избыточность мест в действующем флоте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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