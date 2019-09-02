Посол США в России отметил ощущение надежды при Зеленском

СЕГОДНЯ 15:31 2019-09-02T15:45:35+03:00

Джон Хантсман с супругой Мэри Кей - по дороге в Суздаль и Владимир Фото: Посольство США в Москве

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Уходящий в октябре в отставку посол США в России Джон Хантсман в эксклюзивном интервью kp.ru прокомментировал ситуацию на Украине при новом президенте Владимире Зеленском.

- Мы вместе работаем (с Россией. - Ред.). Работаем и по Украине. При президенте Зеленском появилось ощущение надежды на то, что настанет время решения проблемы Донбасса и ряда других, доставивших много бед обеим странам, - отметил дипломат в интервью «КП».

Напомним, Джон Хантсман занимает должность посла США в РФ с октября 2017 года, а в августе нынешнего года объявил о намерении подать в отставку.

ИНТЕРВЬЮ

Посол США в РФ Джон Хантсман: В России мне мешали закрытые двери

Мы стоим под древними сводами храма Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале и слушаем в исполнении певчих «По полю с конем», гуляем по монастырскому огороду, пробуя петрушку и яблоки, стреляем из лука и осматриваем мотоциклы в местном музее - посол США в России (и, к слову, байкер) Джон Хантсман перед своей отставкой в октябре решил еще раз соприкоснуться с многовековой русской культурой и взял «Комсомолку» с собой (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU