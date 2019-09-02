2019-09-02T21:30:34+03:00
В мире

"Никаких выборов": Джонсон заявил о выходе Британии из ЕС 31 октября текущего года

Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что не собирается проводить внеочередные парламентские выборы
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Никаких выборов": Джонсон заявил о выходе Британии из ЕС 31 октября текущего года"Никаких выборов": Джонсон заявил о выходе Британии из ЕС 31 октября текущего годаФото: REUTERS
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Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что выступает против этой идеи проведения внеочередных парламентских выборов.

В итоге политик подчеркнул, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября этого года.

- Я не хочу выборов, вы не хотите выборов, давайте же выполним народную повестку, - заявил Джонсон.

При этом многие политологи и СМИ предполагали, что британский премьер может назначить всеобщие выборы на октябрь или на ноябрь текущего года. Известно, что идею проведения выборов всячески лоббирует и лидер оппозиции Джереми Корбин, уверенный в успехе своей партии, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Борис Джонсон заявил, что Британия недостаточно готова к Brexit без сделки. Новый премьер-министр королевства в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям выхода из Евросоюза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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