Госдума РФ прокомментировала требования Польши о репарации

СЕГОДНЯ 21:04 2019-09-02T21:04:51+03:00

Ранее польский министр обороны заявил, что Варшава не получила причитающуюся ей компенсацию ущерба из-за "решения России"

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Российских политиков возмутило высказывание польского министра национальной обороны Мариуша Блащака по поводу компенсации ущерба после Второй мировой войны.

Ранее министр заявил, что Польша не получила причитающиеся ей репарации из-за "решения России". Так как в принятии этого решения Польша якобы не была суверенна.

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ИСТОЧНИК KP.RU