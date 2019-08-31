В Бундестаге раскритиковали Польшу, не пригласившую Россию на годовщину Второй мировой

СЕГОДНЯ 22:00 2019-08-31T22:17:54+03:00

Польша готовится отметить 80-ую годовщину начала Второй мировой войны. Российского лидера на траурные мероприятия не пригласили Фото: REUTERS

Об этом депутат Армин-Паулюс Хампель рассказал в интервью kp.ru

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В беседе с «КП», посвящённой 80-летней годовщине начала Второй мировой войны, депутат Бундестага Армин-Паулюс Хампель раскритиковал позицию властей Польши, не пригласивших Россию на траурные мероприятия к юбилею этого конфликта:

— XX век ознаменовался для Европы невыразимыми страданиями, массовыми депортациями и потерей родных и близких… Поэтому все европейские нации должны иметь возможность принять участие в таких памятных днях — без каких-либо исключений, — сказал собеседник «КП».

Полную версию беседы с депутатом Армином-Паулюсом Хампелем (партия «Альтернатива для Германии») читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU