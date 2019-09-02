Россия и Иран проведут совместные учения в Индийском океане

СЕГОДНЯ 21:13 2019-09-02T21:13:43+03:00

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обьявил о грядущих совместных учениях с российской армией в Индийском океане.

"Мы будем проводить совместные с Россией военные учения в Индийском океане. Может, другие страны тоже будут заинтересованы в том, чтобы присоединиться к этим учениям", - ответил министр во время утреннего брифинга на вопрос о военном сотрудничестве с Москвой, сообщает ТАСС.

Учения будут сосредоточены на отработке обеспечения безопасности в регионе и не связаны с применением силы против третьих стран. Зариф особо подчеркнул необходимость сотрудничества именно с Россией, так как стратегии, предлагаемые США, подразумевают создание агрессивных коалиций и наращивание военной мощи в регионе, в то время как Москва предлагает идти по пути сотрудничества между всеми соседствующими с Ираном государствами и делать упор на соблюдение международного права, а не на сосредоточение сил.

ИСТОЧНИК KP.RU