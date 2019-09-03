2019-09-03T06:18:57+03:00
Общество

Игорь Николаев, написавший песню «Третье сентября», рассказал о значении этой даты

Композитор и певец через Instagram сообщил, как создавался хит
Мария ИГНАТЬЕВА
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Мало кто знает, что хит «Третье сентября» для Михаила Шуфутинского написал другойц известный певец Игорь Николаев. Он рассказал, что означает эта дата, и как создавалась песня.

- Мне, как автору текста песни «Третье Сентября», конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но, должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было все у нас всерьез», - написал Николаев в своем Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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