Больше половины россиян 3 сентября планируют шутить про «костры рябин»
В преддверии 3 сентября социологи провели опрос среди Россиян на тему песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Почти треть опрошенных понятия не имели, что существуют и весьма популярны мемы на хит шансонье.
Согласно опросу, порядка 31% респондентов не знают, что третьего сентября в России принято петь про «костры рябин». При этом, 90% тех, кто принимал участие в опросе и знают о существовании песни положительно относятся к шуткам насчет песни. Желающих пошутить на тему «переворачивания календаря» среди опрошенных было 56%.
Веселый опрос проводили специалисты Mail.ru. Его участниками стали пользователи портала.
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ИСТОЧНИК KP.RU