Украина ежегодно теряет около миллиарда долларов из-за блокады Крыма
Киев продолжает терпеть убытки, а Россия - открывать новые возможности
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Украина ежегодно теряет около миллиарда долларов из-за устроенной ей же блокады Крымского полуострова. Об этом сообщил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
По его словам, решение о блокаде было ошибочным, ведь принесло Киеву только убытки. Россия, тем временем, наоборот, отрыла для себя новые возможности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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