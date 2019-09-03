Украина ежегодно теряет около миллиарда долларов из-за блокады Крыма

СЕГОДНЯ 07:10 2019-09-03T07:10:42+03:00

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Украина ежегодно теряет около миллиарда долларов из-за устроенной ей же блокады Крымского полуострова. Об этом сообщил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

По его словам, решение о блокаде было ошибочным, ведь принесло Киеву только убытки. Россия, тем временем, наоборот, отрыла для себя новые возможности.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU