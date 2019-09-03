Восемь учеников начальных классов погибли после атаки на школу в Китае

СЕГОДНЯ 08:42 2019-09-03T08:42:40+03:00

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Восемь детей стали жертвами нападения на начальную школу города Эньши центральной китайской провинции Хубэй.

Сайт kp.ru писал, что атака была совершена утром в понедельник, 2 сентября. При этом в больнице оказались 10 учащихся. Из них удалось спасти лишь двоих. Об этом говорится в сообщении местной полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU