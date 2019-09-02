Десять детей оказались в больнице после нападения на школу в Китае

СЕГОДНЯ 14:52 2019-09-02T15:05:51+03:00

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В стенах начальной школы китайского города Эньши центральной провинции Хубэй было совершено нападение. В результате инцидента пострадали по меньшей мере десять человек - все они дети.

Ребят уже развезли по больницам, но информации о характере полученных ими травм или о самом нападении пока нет. Известно лишь, что все произошло в понедельник, 2 сентября, утром около 08.00 по местному времени (03.00 мск). Атаке подверглось образовательное учреждение "Чаоянпо".

Согласно данным газеты "Фачжибао", виновника случившегося удалось оперативно задержать и допросить.

Сайт kp.ru писал, что в Китае довольно часто происходят нападения на школьников. Причем жертвами злоумышленников становятся, в основном, ученики начальных классов. Так, например, в начале 2019 года мужчина напал на детей с ножом в Пекине, ранив свыше 20 человек, а через несколько месяцев похожий случай произошел в провинции Хунань. Тогда не обошлось без погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU