2019-09-03T09:43:26+03:00
Политика

Георгий Гахария стал кандидатом на пост премьера Грузии

Сейчас политик занимает должность министра внутренних дел страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МВД Грузии Гахария выдвинут на пост премьер-министра. Фото ИТАР-ТАСС Зураб ДжавахадзеГлава МВД Грузии Гахария выдвинут на пост премьер-министра. Фото ИТАР-ТАСС Зураб Джавахадзе
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Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария претендует на освободившийся пост премьер-министра страны. Его кандидатуру во вторник, 3 сентября, выдвинула правящая партия "Грузинская мечта".

Напомним, что действующий глава правительства закавказского государства Мамука Бахтадзе накануне подал в отставку. Сайт kp.ru писал, что местные СМИ сразу стали "примерять" на его должность Георгия Гахарию.

"Сегодня утром прошел политсовет партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". На политсовете я как председатель партии представил кандидатуру нового премьер-министра в лице Георгия Гахарии", - цитирует ТАСС председателя правящей партии Бидзину Иванишвили.

Теперь кандидата должен утвердить парламент страны, после чего будет сформирован новый состав правительства. Обычно процедура занимает несколько недель, но депутаты считают, что все можно провести в более сжатые сроки - уже на этой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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