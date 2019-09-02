2019-09-02T11:46:04+03:00
В мире

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе ушел в отставку

Политик сообщил, что он останется членом правящей партии «Грузинская мечта»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Премьер-министр Грузии Мамука БахтадзеПремьер-министр Грузии Мамука БахтадзеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 2 сентября, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку.

«Для меня было большой честью и в то же самое время большой ответственностью служить защите интересов нашей страны в ранге премьер-министра Грузии», - написал он на своей странице в Facebook, подчеркнув, что он останется членом правящей партии «Грузинская мечта» и «преданным солдатом» своей страны.

Грузинская телекомпания «Привели» считает, что Бахтадзе сменит глава Министра внутренних дел республики Георгий Гахария.

Напомним, 21 июня, спикер грузинского парламента Ираклий Кохабидзе ушел в отставку, заявив, что принятое им решение является «ответственностью перед народом». Незадолго до этого политик прервал официальный визит в Азербайджан и вернулся в Грузию раньше запланированного срока из-за беспорядков в Тбилиси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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