2019-09-03T10:02:26+03:00
Политика

Против экс-спикера Верховной Рады возбуждено уголовное дело

Андрея Парубия подозревают в препятствовании осуществлению избирательного права
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-спикер Андрей ПарубийЭкс-спикер Андрей ПарубийФото: REUTERS
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Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Производство было открыто еще 20 августа по решению Шевченковского районного суда Киева. Экс-спикера подозревают в "воспрепятствовании осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме".

"Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве… по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 157 Уголовного кодекса", - цитируют "Украинские новости" сообщение ГБР.

Сайт kp.ru писал, что ранее Андрея Парубия обвинили также в причастности к организации массовых беспорядков, приведших к гибели десяткой людей в Одессе 2 мая 2014 года. Госбюро уже возбудило уголовное дело по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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