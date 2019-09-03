Против экс-спикера Верховной Рады возбуждено уголовное дело
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.
Производство было открыто еще 20 августа по решению Шевченковского районного суда Киева. Экс-спикера подозревают в "воспрепятствовании осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме".
"Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве… по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 157 Уголовного кодекса", - цитируют "Украинские новости" сообщение ГБР.
Сайт kp.ru писал, что ранее Андрея Парубия обвинили также в причастности к организации массовых беспорядков, приведших к гибели десяткой людей в Одессе 2 мая 2014 года. Госбюро уже возбудило уголовное дело по факту случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU
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